100 Jahre deutschsprachiges Belgien - Die eigentliche Geschichte beginnt mit dem Versailler Vertrag

Die Anerkennung der deutschen Sprache als dritte Landessprache im Königreich Belgien und vor allem durch die Staatsreformen in den 1970er und 1980er Jahren sorgten nach und nach dafür, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft letztendlich zu der erfolgreichen autonomen Region werden konnte, die sie heute ist. Oliver Paasch (ProDG - Foto unten) der aktuelle Ministerpräsident der DG, sagte vor einiger Zeit in einem Gespräch mit dem flämischen Magazin Knack, dass Ostbelgien heute immer noch eine der bestgeschützten Minderheiten in Europa ist, ein Markenzeichen, das sich seit langem schon bewährt.

Zu den aktuellen Ereignissen in Belgien bzw. zu den politischen Spielchen, die aus flämischer Sicht eine weitere Staatsreform ansteuern sollen, sagte Paasch nur so viel: „Ostbelgien stellt keine Forderungen, doch was die anderen bekommen, muss auch für uns gelten.“ Was das im Zuge einer von einigen Parteien in Flandern angestrebten konföderalen Staatsform in Belgien bedeuten könnte, wird wohl in naher oder ferner Zukunft ein neues Kapitel der ostbelgischen Geschichte darstellen…