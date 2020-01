100 Jahre deutschsprachiges Belgien - Von der Frühzeit bis zur DG in Ostbelgien

Im Ersten Weltkrieg kämpfen die Eupen-Malmedyer noch auf Seiten des Deutschen Reiches. Doch durch den Versailler Vertrag 1919-1920 und nach einer umstrittenen Volksbefragung fallen die Kreise Eupen-Malmedy und Neutral-Moresnet am 10. Januar 1920 an Belgien. In den Jahren 1920-1925 unterstehen die ehemaligen Kreise dem Übergangsregime des Generalleutnants Baltia und werden in die drei Gerichtskantone Eupen, Malmedy und St. Vith aufgeteilt. Innerhalb der Bevölkerung und in politischen Kreisen kommt Unmut über den Anschluss an Belgien auf. Eine starke revisionistische Bewegung stellt das als Diktat empfundene Vertragswerk von Versailles in Frage. In den Locarno-Verträgen vom Oktober 1925 verzichtet Deutschland allerdings auf eine gewaltsame Veränderung seiner Westgrenze.

Ab dem 1. Januar 1926 sind die "Neubelgier" aus Eupen-Malmedy vollwertige Belgier: Die belgische Verfassung und die belgischen Gesetze finden nun auch auf sie Anwendung. Allerdings befindet der belgische Staat sich in akuter Finanznot und führt Geheimverhandlungen mit Deutschland, um das Gebiet gegen 200 Millionen Goldmark wieder abzutreten. Die Verhandlungen scheitern aber am energischen Widerspruch Frankreichs. Das Jahr 1933, als die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kommen, kann als Wendepunkt in der Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft angesehen werden. Die Sozialisten um Marc Somerhausen geben ab 1933 ihre Forderungen nach einer Revision des Versailler Vertrags auf. Die revisionistische Bewegung in Eupen-Malmedy gerät zusehends in das Fahrwasser der NS-Propaganda; es tun sich tiefe Gräben zwischen den "probelgischen" und den "prodeutschen" Bevölkerungsteilen auf.