2019 war für einige Häfen und Flughäfen wieder ein Rekordjahr

Antwerpen gab erste Resultate schon kurz vor Weihnachten bekannt. Demnach wird der Antwerpener Hafen (Foto unten) 2019 voraussichtlich mit einem Wachstum um 1,3 % abschließen. Der Gesamtumschlag beläuft sich hier um rund 238 Mio. Tonnen Waren und Gütern.

Im Stückgutbereich gingen die Zahlen etwas zurück, was vor allem am Stahl liegt. Das ist eine direkte Folge der amerikanischen Importsteuern für Stahlprodukte aus der EU. Leicht rückgängig war 2019 auch der Umschlag von Flüssiggütern (Lebensmittel, Ölprodukte, chemische Produkte). Aber, in Antwerpen boomt weiter der Containerumschlag, der mit einem Plus über 6,2 % wieder rekordverdächtig war.