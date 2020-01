Arbeitspapier der Regierungs-Informatoren durchgesickert: Was steht drin?

Coens, ein flämischer Christdemokrat und Bouchez, ein frankophoner Liberaler, haben in den vergangenen Tagen und Wochen in Gesprächen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Politik nach Möglichkeiten gesucht, die zu einer konkreten Regierungsbildung in Belgien führen könnten. Ihre Note wurde jetzt auch den Parteien vorgelegt und damit konnten auch die Medien darauf zugreifen. Auffallend sei, so VRT-Politikjournalist Johny Vansevenant, dass sich dieses Arbeitspapier von dem des Vorgängers mit diesem Auftrag deutlich unterscheidet: „Es fällt auf, dass diese Note nicht links ist, so wie die von PS-Parteichef Magnette. Sie ist eher in der Mitte oder rechts von der Mitte anzusiedeln.“

Auch Punkte, mit denen den Grünen eine Regierungsbeteiligung schmackhaft gemacht werden könnten, sind nicht enthalten. In diesem Papier ist z.B. nichts mehr von einer Mindestrente von über 1.500 € für Rentner zu finden, die eine vollständige Berufslaufbahn hinter sich haben, was eigentlich eine der zentralen Forderungen der linken Parteien in Belgien ist.

Coens und Bouchez schlagen der Politik auch vor, das Haushaltsdefizit bis 2024 auf 1 % zu halbieren, ohne dass der Steuer- und Abgabendruck auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer steigt. Zusätzliche Einnahmen könnte der belgische Staat über eine Steuer für Flugbenzin, die sogenannte „Kerosin-Tax“ generieren und auch auf Abgaben für Global Player, wie z.B. Facebook. Lohn- und Gehaltserhöhungen sollten allenfalls im Rahmen der gesetzlich festgelegten sogenannten „Lohnnorm“ auf belgischer Bundesebene gewährt werden.