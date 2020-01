Belgien legt keine Berufung gegen die juristische Verpflichtung ein, IS-Kinder zurückzuholen

Kurz nach den Angriffen türkischer Truppen in Syrien im Oktober letztes Jahr hatten die belgischen Sicherheitsbehörden, darunter auch das Koordinationszentrum für Bedrohungsanalyse OCAD, vermutet, dass dabei zwei IS-Kämpfer aus Belgien aus einem Gefangenenlager entkommen seien.

Jetzt erweist sich aber, dass sich diese beiden Männer weiter in einem von Kurden bewachten Gefangenenlager aufhalten. Allerdings bestätigt das belgische Außenministerium, dass sechs belgische Frauen von IS-Kämpfern mit ihren Kindern, die einem syrischen Flüchtlingslager entkommen konnten, in der Türkei aufgegriffen wurden.

Drei dieser Frauen sind in der Türkei zu Haftstrafen wegen Terrorismus verurteilt worden und drei andere könnten von den türkischen Behörden an Belgien ausgeliefert werden, weil sie aus den gleichen Gründen in unserem Land in Abwesenheit zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Zudem wissen die belgischen Behörden von zwei IS-Kämpfern, die im Irak im Gefängnis sitzen, von weiteren 14 Belgiern in Gefangenenlagern in Syrien und von weiteren 28 belgischen IS-Frauen und deren insgesamt 50 Kindern in syrischen Flüchtlings- oder Gefangenenlagern. In Belgien wird seit Monaten kontrovers über den Umgang mit diesen Personen diskutiert.