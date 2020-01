Belgiens Großbanken wollen ein einheitliches Netz von Bankautomaten einführen

Die vier in Belgien am Markt aktiven Großbanken KBC, Belfius, ING und BNP Paribas Fortis werden gemeinsam ein einheitliches Netz von Bankautomaten einführen. Ziel ist, mit diesem gemeinsamen Ansatz Kosten zu sparen aber gleichzeitig das Netz der Bankautomaten besser im Land zu verteilen. Die eigenen Bargeldautomaten in oder bei den Banken selber sollen im Zuge dessen abgebaut werden.