Der 98. Brüsseler Autosalon steht im Zeichen der Elektroautos

Der Brussels Motor Show ist auch in diesem Jahr im Gegensatz zu vielen ähnlichen Veranstaltungen weltweit, alle maßgeblichen Automarken einladen zu können. Daneben sind auch so gut wie alle wichtigen Motorrad bzw. Zweiradproduzenten, die motorisierte Fahrzeuge herstellen, in den Brüsseler Messehallen vertreten. Hier präsentieren sich auch einige neue Hersteller zum ersten Mal dem hiesigen Publikum.

Laut Febiac sind in diesem Jahr in Brüssel mehr Premieren und exklusive Vorstellungen zu sehen, als je zuvor. Und noch nie zuvor wurden hier so viele neue Fahrzeuge mit nachhaltigen und alternativen Antriebsformen vorgestellt. Kindern und Jugendlichen sollen solche alternativen Fortbewegungsformen auf einer Teststrecke für elektrische Roller (sogenannte E-Stepper), Hoverboards, Monowheels und vieles andere mehr schmackhaft gemacht werden. Dieser Bereich befindet sich unter dem Motto #WeAreMobility im Patio.

