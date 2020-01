Nicht mal der Tod ist umsonst - Sterben in Brüssel kostet (viel) Geld

In den meisten der 19 Gemeinden in der Region Brüssel-Hauptstadt werden im Sterbefall Gebühren erhoben. Diese Gebühren sind nicht nur in Brüssel selbst umstritten und gelten gemeinhin als „versteckte Steuer“. Die Angehörigen von in Brüssel verstorbenen Personen müssen eine solche Gebühr an die jeweilige Gemeinde Zahlen. Das betrifft auch Verstorbene, die nicht in der Brüsseler Region lebten, die aber zum Beispiel in einem Krankenhaus in der Hauptstadt ihr Leben aushauchten…