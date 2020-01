An diesem Freitagmorgen sind in Brüssel die Tore der Automobilmesse für das breite Publikum geöffnet worden. Die Autobauer konzentrieren sich zunehmend auf grüne Autos: Jede Marke bietet inzwischen halbelektrische oder vollelektrische Modelle an, die nach und nach erschwinglich werden. Wir fragten uns, ob sich die Elektromodelle auch bei den Besuchern durchsetzen und ob die Käufer bereit sind, auf elektrisches Fahren umzusteigen.