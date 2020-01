Club Brügge baut neuen Fußballtempel neben dem aktuellen Jan Breydel-Stadion

Cercle Brügge, mit dem sich der Club derzeit das Jan Breydel-Stadion teilt, wird schließlich das Gelände verlassen und in ein neues Stadion am Blankenbergsesteenweg umziehen.



Bevor der Club Brügge einen Spaten in die Erde stecken darf, benötigt er jedoch noch eine Umweltgenehmigung. Blau-Schwarz hofft, das neue Stadion im Jahr 2022 einweihen zu können.