“Höhere Mindestrente ist für uns Priorität“: De Wever reicht Sozialisten die Hand und rügt Open VLD

Beim Neujahrsempfang der flämischen Nationalisten N-VA in Mechelen hat der Parteivorsitzende Bart de Wever (Foto) noch einmal klargestellt, dass seine Partei künftig auch in Belgien mitregieren will. Er wolle die Mitte-Rechts-Politik der letzten Regierung unter Premier Michel fortsetzen. De Wever suchte in seiner Rede die Annäherung an die Sozialisten und kritisierte die flämischen Liberalen (Open VLD).