Belgier autobesessen wie eh und je: 2019 wurden 550.000 Neufahrzeuge zugelassen

Es fahren immer mehr Autos in Belgien. In den letzten zehn Jahren ist der Fuhrpark um 1,3 % pro Jahr gewachsen und das verglichen mit einem Bevölkerungswachstum von nur 0,50% pro Jahr. Das Auto ist hier weiter auf dem Vormarsch. Zwischen 2009 und 2019 ist die Zahl der Privatwagen sogar mehr als doppelt so schnell gewachsen wie die belgische Bevölkerung.

Aber dieser Trend verlangsamt sich belgienweit. Im Vergleich zu 2018 ist die Zahl der privaten Pkw um 0,6 % gestiegen (und damit immer noch höher als die demografische Entwicklung). Es ist also nicht das Auto, das in Belgien an Boden verliert... aber das Tempo, mit dem die Belgier immer mehr Autos kaufen, verlangsamt sich. Und die Rekordzahl von 550.000 Neuzulassungen im Jahr 2019 kann nicht über ein schwaches Wachstum von 0,07 % im Vergleich zu 2018 hinwegtäuschen.