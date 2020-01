Belgische Cyclocross-Meisterschaft: Laurens Sweeck gewinnt überaschend aber verdient

An diesem Wochenende wurden in Antwerpen insgesamt zehn Titel bei den Landesmeisterschaften im Cyclocross vergeben. Bei den männlichen Elitefahrern war die Teilnehmerliste am Sonntagnachmittag hochkarätig besetzt. Der 26-jährige Laurens Sweeck (Foto) holte zum ersten Mal in seiner Karriere den Titel des belgischen Meisters. Sein Teamgefährte und Topfavorit Eli Iserbyt musste sich mit Silber zufrieden geben. Im Kampf um den dritten Platz schlug Titelverteidiger Toon Aerts den belgischen Straßenmeister Tim Merlier.