In Gent läuft ab dem 1. Februar bis zum 30. April die größte Van Eyck-Ausstellung aller Zeiten

Die Ausstellung bietet auch einen einzigartigen Blick auf die Niederlande und Flandern im Spätmittelalter als kreatives Umfeld für Künstler und Handwerker. Tauchen Sie ein in das luxuriöse Leben am Hof von Philipp dem Guten, Herzog von Burgund und in die dynamische Stadtkultur, in der sich Van Eyck als Künstler, aber auch als Berater und Diplomat bewegte. Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Wandteppiche und Miniaturen von Zeitgenossen aus Westeuropa und Italien veranschaulichen das galante ästhetische Gefühl und den kulturellen Reichtum dieser Zeit.