Miss Belgien 2020: 23-jährige Celine Van Ouytsel ist die Schönste im Lande!

Die neue Miss Belgien wurde gestern Abend im Proximus-Theater in Adinkerke, in Küstenähe, gekürt. Celine Van Ouytsel aus Herentals (Provinz Antwerpen) war die überzeugende Gewinnerin. Sie ist erst 23 Jahre alt, hat einen Abschluss in Jura und wurde zuvor schon zur ‚Miss Social Media‘ gewählt. Es ist bereits das fünfte Mal in sechs Jahren, dass die Krone der Miss Belgium an die Provinz Antwerpen geht.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", reagierte die nagelneue Miss. "Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber ich verstehe jetzt, dass sich jede Miss so gefühlt haben muss. Ein Traum wird wahr und ich werde noch eine Weile weiter träumen."

Für einen Moment mag es für Van Ouytsel nicht so gut ausgesehen haben. Bei der Vorstellung der Kandidaten stolperte sie auf der letzten Treppenstufe und fiel auf die Bühne. Dabei verlor sie einen BH, den sie souverän auf der Bühne zurückließ.