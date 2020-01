Audit beim flämischen Verkehrsbetrieb De Lijn - Landesregierung lässt sich auch in NRW inspirieren

Die Verantwortlichen und die Gewerkschaften bei De Lijn merken damit, dass jetzt „Äpfel mit Äpfeln verglichen werden“. Dort wird warnend angeführt, dass die Abo-Tarife in den benachbarten Niederlanden deutlich höher liegen, als bei uns und dass man in Schottland mit längeren Distanzen arbeiten könne, was wirtschaftlich besser sei.

Der Audit mit seiner vergleichenden Studie kommt für De Lijn zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Gewerkschaften und die Direktion stehen sich wegen eines seit langem ungelösten Tarif- und Sozialkonflikts säbelrasselnd gegenüber, innerhalb des Verwaltungsrates herrscht kaum noch Einigkeit, die Fahrgäste waren noch nie derart unzufrieden und die Verkehrsgesellschaft steht wegen zahlreichen veralteten Dieselbussen auch klima- und umwelttechnisch in der Kritik.

Zudem steht im flämischen Koalitionsvertrag, dass so oder so Teile des Auftrags von De Lijn an private Konkurrenten vergeben werden. De Lijn-CEO Roger Kesteloot gab dazu Ende letztes Jahr gegenüber De Morgen an, dass diese oder ähnliche Vorhaben für einige flämische Subunternehmer, sie seit vielen Jahren exklusiv Dienstleister für De Lijn sind, das Aus bedeuten würden…