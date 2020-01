Belgiens Generalkonsulat in Lubumbashi ist nach zwei Jahren wieder geöffnet

Die Wiedereröffnung des belgischen Generalkonsulats in Lubumbashi erfolge im Rahmen der neuen bilateralen Dynamik, die sich derzeit zwischen Belgien und der Demokratischen Republik Kongo entwickele, heißt es dazu. Diese Entspannung folgte nach der Wahl von Felix Tshisekedi zum neuen kongolesischen Präsidenten. Am 27. Dezember 2019 hatte der Ministerrat der Regierung in Kinshasa beschlossen, der Wiedereröffnung des belgischen Konsulates in Lubumbashi definitiv zuzustimmen.