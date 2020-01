Cyberattacke legt Textilmaschinen-Hersteller Picanol lahm

Ein Cyberangriff hat am Montag weite Teile des flämischen Seil- und Tau- sowie Webmaschinen-Herstellers Picanol lahmgelegt. Davon betroffen ist nicht nur das Stammwerk im westflämischen Ypern, sondern auch die Produktionsstätten des Unternehmens in Rumänien und in China. Die Picanol-Kollegen in China waren die ersten, die davon betroffen waren. Danach weitete sich das Problem auf fast das gesamte IT-Netz bei Picanol aus.