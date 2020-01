Gent braut ein Van Eyck-Bier: "Wir ließen uns von den Kräutern im 'Lamm Gottes' inspirieren"

Gent steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Malers Jan van Eyck. Hierzu wird in der ostflämischen Provinzhauptstadt die größte jemals gezeigte Ausstellung zum Werk dieses flämischen Meisters gezeigt (siehe nebenstehenden Beitrag). Doch im Rahmen dieses Van Eyck-Jahres wird auch ein besonderes Bier gebraut, das „OMG Van Eyck“-Bier. Der Name für dieses Bier wurde dem Titel der oben genannten Ausstellung entnommen, die „OMG! Van Eyck was here!“ genannt wurde und die ab dem 1. Februar 2020 im Museum für Schöne Künste (MSK) in Gent zu sehen ist.