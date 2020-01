Nur wenige der flämischen Beamten, die in der Hauptstadt arbeiten, wohnen auch in Brüssel

Nur 4,4 % aller Beamten aus Flandern, die in der flämischen und belgischen Hauptstadt arbeiten, leben auch in einer der 19 Gemeinden in der Brüsseler Region. Das trifft nur für genau 353 von insgesamt 8.042 flämischen Beamten zu, die hier für die eine oder andere Behörde tätig sind. Diese Zahl ist in den vergangenen 10 Jahren relativ konstant geblieben, wie Statistiken ergeben.