Rekordjahr im Bereich Autoverkäufe - Lohnen sich Dieselwagen noch?

Für Firmenwagen liegt die Rentabilität für Dieselwagen bei jährlich gefahrenen 25.000 km, was auch an der Besteuerung von Autos, die auf Firmenkosten angeschafft wurden und unterwegs sind, liegt, so der VAB. Der VAB empfiehlt derzeit als lohnenswertere Alternativen CNG-betriebene Autos, also Fahrzeuge, die auf Erdgas fahren. Doch hier liegt (noch) ein Problem vor. Belgienweit gibt es derzeit nur 135 CNG-Tankstellen.

Auch interessant seien inzwischen die sogenannten „Plug-in“-Hybridfahrzeuge mit Mischbetrieb mit zu Hause aufladbaren Akkus und Benzinantrieb. Solche Autos würden bereits ab jährlich zurückgelegenen 25.000 km interessant, wenn man Verbrauch, Steuern und alle anderen Gebühren mit einberechnet.

Trotzdem wechseln inzwischen viele belgische Automobilisten von Diesel auf Benzin, doch laut aktuellen Verbrauchs- und Emmissionstests (die sogenannten WLTP-Tests) liegt der CO²-Ausstoß bei neuen Benzinern, auch und gerade bei den so beliebten SUV, neuerdings wieder höher als früher. Der VAB geht davon aus, dass dies in Zukunft von den belgischen Behörden ab 2021 in die Berechnung der Verkehrssteuer und der Anmeldegebühren mit einfließen wird.