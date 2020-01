Bis Februar nächtliche Bauarbeiten an der E40 Brüssel-Löwen am Anschluss zum Ring

Die flämische Landesagentur für Straßen und Verkehr lässt am Autobahnkreuz zum Brüsseler Ring an der E40 zwischen Löwen und der Hauptstadt die veralteten Straßenlampen mit samt deren Masten abbauen und durch neue Masten ersetzen, die LED-Beleuchtung bieten.

Das bedeutet, dass die E40 an dieser Stelle bis Ende Februar nachts an den Wochentagen zwischen 21 Uhr am Abend bis 5 Uhr in der Frühe vollständig gesperrt ist. Wer nach 21 Uhr am Abend aus Richtung Brüssel den Ring nehmen will, sollte bis zum Kreuz Sterrebeek weiterfahren und dort die E40 in Richtung Löwen verlassen, um von dort aus in der Gegenrichtung wieder in Brüssel den Innen- oder Außenring nehmen zu können.

