Deutscher Botschafter blickt hinter die Kulissen der VRT

Der 58-Jährige war in seiner Karriere selbst immer wieder an Schaltstellen der Kommunikation tätig. Mit Medien kennt er sich aus und auch Brüssel ist ihm nicht fremd. "Draußen haben die Menschen viel mehr die Möglichkeit als je zuvor auf andere, auf viele Medieninformationen zuzugreifen. Es besteht die Gefahr, dass Menschen in ihrer eigenen Nachrichtenblase leben. (…) Die VRT möchte das Fenster bleiben, um in die Blase hinein und auch aus der Blase herauszuschauen", fasste der Botschafter nach seinem Besuch zusammen. (Sehen Sie oben auch das Video zum Besuch!)