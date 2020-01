Die Wölfe August und Noëlla sind sich begegnet: Kommt jetzt Nachwuchs?

Die quasi gerade erst in unserem Land eingewanderte Wölfin Noëlla und der schon länger hier lebende Wolf August sind sich inzwischen begegnet. Bilder einer Nachtsichtkamera, die auf einem militärischen Gelände in Hechtel-Eksel in der Provinz Limburg aufgenommen wurden, zeigen die beiden Wölfe in trauter Gemeinsamkeit.