Wird sich das hoffnungslose Wirrwarr der verschiedenen Kabeltypen und Ladegeräte für die Elektronik am Ende entwirren? Es sieht so aus, denn fast alle Fraktionen im Europäischen Parlament bestehen auf einem einzigen Typ von Ladegerät für alle Marken von Smartphones, Tablets, E-Readern und so weiter. Es ist an der Zeit, denn vor elf Jahren hat die Europäische Kommission mit den Herstellern eine Vereinbarung darüber getroffen.