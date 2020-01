Flanderns Landesregierung warnt vor "Kontrolleuren für Rauchmelder"

Seit dem 1. Januar 2020 sind hierzulande Rauchmelder in jedem Gebäude, also auch in jeder Privatwohnung Pflicht. Doch Kontrolleure, die von Tür zu Tür gehen, um Wohnungen zu überprüfen, ob diese über einen solchen Rauchmelder verfügen, setzen die flämischen Behörden ausdrücklich nicht ein.