Nach Ansicht von Beobachtern ist die Information zur Regierungsbildung eigentlich gescheitert

Der langjährige Journalist und heutige politische Kolumnist Rik Van Cauwelaert glaubt nicht mehr daran, dass es in dieser Form noch zu einer Regierungsbildung kommen wird: „Wir gleiten völlig in eine politische Komödie ab. Hier muss einiges klargestellt werden. Wir sind schon seit acht Monaten damit beschäftigt und trotzdem muss noch einiges verdeutlicht werden. Das ist alles Theater. Alle wissen, dass sich die PS nicht mit der N-VA an einen Tisch setzen will. Das ist also ein völlig überflüssiges Unterfangen.“

Van Cauwelaert glaubt schon lange, dass es zu Neuwahlen kommen wird: „Es ist jetzt nur noch die Frage, wer eigentlich den Schwarzen Peter zugeschoben bekommt, wenn es zu vorgezogenen Wahlen kommen wird.“