Bald wird nicht-dringende Post nur noch zweimal pro Woche ausgetragen

Die belgische Post, bpost, kündigt an, ab März nicht dringende Post nur noch zweimal in der Woche auszutragen. Das wird je nach Gemeinde oder Straße entweder an Montagen oder Mittwochs sein oder aber Dienstags und Donnerstags. Dies ist eine Folge der sinkenden Mengen an Briefpost, so das Unternehmen. Postchef Koen Van Gerven fordert inzwischen, dass sich die Regierung einmal über den Paketsektor beugen sollte, denn hier würde der Wettbewerb mit unlauteren Geschäftsmethoden untergraben.