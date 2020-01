Internetpanne bei flämischen Gemeinden und Hackerprobleme bei Unternehmen

Der Provider Belnet bietet Internetlösungen mit hoher Bandbreite und das gesamte Verwaltungsnetz der flämischen Städte und Gemeinden ist daran angeschlossen. Belnet arbeitet mit einer Art Datenkreuzungen, doch am Dienstag waren drei dieser Knotenpunkte gestört.

Belnet bietet seine Dienste nicht nur den Kommunen, sondern auch Forschungseinrichtungen, anderen Behörden und auch Hochschulen sowie Universitäten. Die Störung bei Belnet entstand im Zuge einer umfassenden Update-Aktion für die Software.

Der Provider informierte seine Kunden, die ja per Internet nicht mehr zu erreichen waren, via Twitter. Mehrere Schulen und Hochschulen waren ebenso betroffen. Am Dienstagabend war noch immer der Belnet-Knotenpunkt von Kortrijk in Westflandern betroffen, was für Probleme im dortigen System der angeschlossenen Einrichtungen führte. Bis zum Mittwochmorgen waren noch nicht alle Probleme gelöst.