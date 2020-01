Regieren mit der N-VA? Die PS sagt „Njet!“. Was bedeutet das für die Regierungsbildung in Belgien?

Was wäre jetzt möglich? Die SP.A versuchte offenbar gerade an einer Mehrheit mit der PS, mit der N-VA und mit den flämischen Christdemokraten CD&V zu arbeiten. Hinzu soll auf frankophoner Ebene auch die liberale Reformpartei MR stoßen. Eine solche Mehrheit hätte 80 Sitze im belgischen Bundesparlament.

Der Haken an der Sache wäre aber die Tatsache, dass die liberale Familie getrennt würde, denn in einem solchen Szenario hätten die flämischen Liberalen Open VLD keine Rolle mehr zu spielen. Doch mit dem deutlichen „Nein“ der PS ist diese Variante geplatzt.

Ein zweites Szenario wäre jetzt eine Koalition ohne die N-VA, in der die Grünen Groen in Flandern und Ecolo in Brüssel und Wallonien für eine notwendige Mehrheit sorgen könnten. Die dritte Möglichkeit wären vorgezogene Neuwahlen.

Doch dem müsste die Mehrheit der Abgeordneten in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlamentes zustimmen, was auch nicht einfach so gegeben ist. So dümpelt die Regierungsbildung in Belgien nun schon seit 234 Tagen vor sich hin und eine wirkliche Lösung ist nicht in Sicht…