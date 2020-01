Antwerpen rüstet Beamte der Lokalpolizei mit Bodycams aus

Die Beamten der lokalen Polizei in Antwerpen tragen in Zukunft wenn sie auf Streife gehen Bodycams. Mit diesen an den Uniformen angebrachten Minikameras können Einsätze aufgezeichnet werden, was bei der Klärung von bestimmten Sachverhalten, z.B. bei Gewaltanwendung hilfreich sein kann und soll.