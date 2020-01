Bei Flanderns Studienanfängern ist es schlecht um die französische Sprache bestellt

Die Universität Hasselt richtet an der Fakultät für Wirtschaft Kurse in allgemeinem Französisch ein, denen vor allem Studierenden im Fach Betriebswirtschaft folgen sollten. Die Erfahrung der Dozenten in Hasselt (und anderswo in Flandern) ist nämlich die, dass die Abiturienten ihre Schulen verlassen, ohne wirklich Französisch sprachen zu können. Da mag die französische Theorie vielleicht auswendig gelernt sein, doch nach eigenen Angaben scheitern die jungen Studienanfänger schon an einem einfachen Gespräch auf der Straße.

Geschäftliches Französisch ist übrigens auch an der Wirtschaftsfakultät der UHasselt ein Pflichtfach, doch da vielen Studierenden das Basiswissen fehlt, musste die Universität in der limburgischen Provinzhauptstadt reagieren. Mit Französisch-Basiskursen müssen jetzt Hasselter Dozenten die Lücken füllen, die die Studierenden während ihre Schulzeit und im Abitur nicht ausfüllen konnten.