Hochschule wappnet Unternehmen und Organisationen gegen Hackerangriffe

Die VIVES-Hochschule für angewandte Wissenschaften, die in Flandern mehrere Standorte in verschiedenen Städten unterhält, will Unternehmen, Organisationen, Vereinigungen und Behörden im Kampf gegen Hacker und andere Cyberkriminelle trainieren. Seit einigen Tagen machen Meldungen von Hackerangriffen in Flandern die Runde, nach denen Unternehmen verschlüsselt werden und ein Lösegeld zahlen sollen, um ihre Systeme wieder freizubekommen.