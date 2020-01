Steigende Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr in Belgien

Einen enormen Anstieg der Fahrgastzahlen verzeichnete die regionale Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB. Hier wurden letztes Jahr 434 Millionen Fahrten registriert. Das ist eine Zunahme um rund 16 Millionen Fahrten im Vergleich zu 2018. Hier stiegen die Fahrgastzahlen in den vergangenen 10 Jahren in etwa um die Hälfte. Nach Ansicht von MIVB/STIB-Sprecherin An Van Hamme liegt dies an aktuellen Entwicklungen: „Das kommt zweifellos durch die Stauproblematik und durch die Bewusstseinsentwicklung rund um das Klima.“

Auch hier haben die Fahrgastzahlen nicht nur in den Stoßzeiten zugenommen, sondern auch in sogenannten Tagesrandlagen, wie die MIVB-Sprecherin andeutet: „Im vergangenen Jahr haben wir auch die Frequenz in verkehrsschwachen Zeiten steigern können und wir setzen mehr Fahrzeuge ein, darunter jetzt auch Hybrid-Busse.“ Trotz modernster Busse mit alternativen Antriebstechniken und mehr Sitzplätzen wurden drei Viertel der ÖPNV-Fahrten in der Region Brüssel-Hauptstadt mit Straßenbahnen oder mit der Metro zurückgelegt.