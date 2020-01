Über eine Million Besucher in den Königlichen Museen für Schöne Künste in Brüssel

Noch nie seit der Eröffnung der Königlichen Museen für Schöne Künste in Brüssel durch Napoleon im Jahr 1801 kamen so viele Besucher hierher. Die Zahl von 1.091.280 Besuchern stammt aus dem Ticketverkauf für Einzelpersonen oder Gruppen. Sie berücksichtigt nicht die KMSKB-Ausstellungen in Gebäuden und Einrichtungen, die nicht zu den eigenen Häusern gehören und auch nicht das eine oder andere in den Museen organisierte Event.