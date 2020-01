"Und es schmilzt" - Flämisches Filmprojekt wird auf der Berlinale vorgestellt

Das Buch „Het Smelt“ ist der Erstling der flämischen Autorin Lize Spit (Foto unten) und erschien 2015. Der S.Fischer-Verlag sicherte sich damals den Deutschlandvertrieb. Dort erschien der Roman unter dem Titel „Und es schmilzt“. Spit selbst arbeitet an dem Filmprojekt nicht mit sondern verfolgt neue Buchprojekte. Der Flämische Literaturfonds (VfL) fasste das Buch zur Frankfurter Buchmesse 2016 folgendermaßen zusammen:

„Dreizehn Jahre nach dem Sommer, in dem alles aus dem Ruder lief, kehrt Eva zurück in ihr kleines flämisches Heimatdorf Bovenmeer- mit einem riesigen Eisblock im Kofferraum. Damals war sie machtlos. Diesmal wird sie es sein, die die Spielregeln bestimmt. Und von ihrem Spiel wird sich so schnell keiner erholen. Was kann in einem Dorf wie Bovenmeer schon passieren? Nur drei Kinder wurden 1988 hier geboren, nur eines davon ein Mädchen, Eva. Die drei sind unzertrennlich, bis die beiden Jungs, Pim und Laurens, Eva vor eine grausame Wahl stellen.“