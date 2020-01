Aktivitätsgrad in Belgien: Mehr Menschen arbeiten, aber zu wenig jüngere Leute

2018 lag dieser Mittelwert in Belgien bei 68 %. Dieser Wert liegt allerdings unter dem unserer Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Niederlande. Demnach war seinerzeit eine recht große Gruppe von 1,7 Millionen Personen am Arbeitsmarkt in unserm Land nicht oder nur wenig aktiv. Auffallend ist aber auch, dass der Arbeitsgrad bei jüngeren Leuten in Belgien recht niedrig ist. Der Beschäftigungsgrad der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen liegt gerade einmal bei knapp 30 %.

Während in Belgien 2018 der Beschäftigungsgrad bei 68 % lag (siehe oben), liegt er in Deutschland bei 78,6 %, in Frankreich bei 71,9 % und in den Niederlanden sogar bei knapp über 80 %. Im Regionalen Vergleich schneidet das belgische Bundesland Flandern allerdings eher gut ab, denn hier liegt dieser Aktivitätsgrad bei 71,8 %, ist also durchaus mit dem der Nachbarländer vergleichbar.

In den Nachbarländern ist dies deutlich anders, was u.a. dem Dualen System geschuldet ist, bei dem Lernen und Arbeiten kombiniert wird. Allerdings findet dieses System immer mehr Anklang auch in Belgien bzw. in den belgischen Ländern und Regionen.