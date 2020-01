Brüssels Museen haben mit 4,2 Millionen Besuchern ein Rekordjahr hinter sich

Das Jahr 2019 war für die Museumslandschaft in der Region Brüssel-Hauptstadt so erfolgreich wie nie. Mit einer Rekordzahl von 4,2 Millionen Besuchern auf Jahrbasis konnten die verschiedenen Museen ihren Ticketverkauf um gut 25 % gegenüber 2018 steigern, wie „Brussels Museums“ meldet, der Dachverband für über 100 Museen in der belgischen Hauptstadt.