Der zweitgrößte Diamant der Welt wird in Antwerpen geschliffen

Der „Sewelo“, der zweitgrößte Diamant der Welt, ist im vergangenen Jahr in der Karowe-Mine in Botswana gefunden worden. Jetzt kommt er nach Antwerpen und soll dort geschliffen und für die Verarbeitung in Louis Vuitton-Juwelen vorbereitet werden. „Die Expertise, einen so großen Stein zu bearbeiten, findet man vor allem in Antwerpen“, sagt Paul Van der Steen vom Wissenschaftlichen und Technischen Forschungszentrum für Diamanten dazu gegenüber VRT NWS.