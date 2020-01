Die WWF-Spendenaktion für Australien erweist sich als sehr erfolgreich

Die Fernsehbilder von verletzten oder an schweren Verbrennungen leidenden Tieren in Australien haben auch in Belgien für eine Spendenbereitschaft gesorgt. Der belgische Ableger des internationalen Tier- und Naturschutzverbandes WWF lancierte einen solchen Spendenaufruf und konnte innerhalb von knapp anderthalb Wochen rund 360.000 € an Geldern einsammeln.

Rund 8.000 Menschen haben innerhalb von knapp anderthalb Wochen Summen von durchschnittlich bis zu 40 € an WWF Belgien überwiesen, was ein kleiner Rekord ist, wie eine Sprecherin des Naturschutzverbandes angab.

Die Mittel werden zunächst der Rettung von zahllosen verletzten Koalas zugutekommen. Die Tiere werden in den Katastrophengebieten eingesammelt und in Auffangstationen aufgepäppelt. Die Dürre setzt ihnen ebenso zu, wie die Hitze oder wie Wasser- oder Futtermangel. In einer weiteren Phase will der WWF Aufforstungs- und Renaturierungs-Programme unterstützen, mit denen versucht werden soll, wieder Lebensräume für Flora und Fauna in Australien zu schaffen.