PS-Präsident Magnette wünscht sich, dass die N-VA ihr Entgegenkommen beweist

Am Donnerstagabend hatten die frankophonen Sozialisten PS zum Neujahrsempfang eingeladen. Dabei stand die Frage im Raum, wie deren Vorsitzender Paul Magnette (Foto) mit der N-VA als möglichem Koalitionspartner in einer belgischen Bundesregierung umgehen würde, nach dem gleich mehrere seiner Parteifreunde dies unlängst noch kategorisch abgelehnt hatten. Magnette lehnte Gespräche mit den flämischen Nationaldemokraten von Bart De Wever nicht grundsätzlich ab, hegt aber Erwartungen an die N-VA.