Unsere Kollegen des BRF feiern dieses Jahr ihren 75. Geburtstag

Der Belgische Rundfunk (BRF), früher Belgischer Hör- und Fernsehfunk (BHF), ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien. Bis zu den ersten Stufen der Staatsreform und der ersten Schritte der Föderalisierung Belgiens Ende der 1970er Jahre war der BHF integraler Bestandteil der staatlichen Radiodiffusion-Télévision Belge/Belgische Radio en Televisie (RTB/BRT).

Der heutige BRF mit seinen etwa 70 festen und zahlreichen freien Mitarbeitern hat seinen Sitz in der DG-Hauptstadt Eupen und residiert in einem recht neuen Gebäude am Kehrweg (Foto unten) mit dem Stadion der AS Eupen und dem Parlament der DG als Nachbarn. Er strahlt zwei Hörfunk- und ein Fernsehprogramm aus. Sendestudios befinden sich außer in Eupen noch in Sankt Vith mit einem Regionalstudio und in Brüssel mit Hauptstadtstudio im gemeinsamen Funkhaus mit den öffentlich-rechtlichen Sendern VRT und RTBF.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)