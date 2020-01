Kir von PS ausgeschlossen – Magnette: "Cordon Sanitaire gilt hinsichtlich aller rechtsextremen Abgeordneten"

Der Disziplinarausschuss traf sich stundenlang, um eine Beschwerde eines Aktivisten gegen den Bürgermeister zu prüfen. Kir hatte sich mit zwei rechtsextremen türkischen Bürgermeistern, in Begleitung von vier weiteren türkischen Bürgermeistern, getroffen. Dieses Treffen fand am Rande einer europäischen Versammlung statt, an dem die Beteiligten teilnahmen. Kir leugnet nicht, dass er seine türkischen Bürgermeister-Kollegen getroffen habe, sagt aber, dass er die beiden rechtsextremen Politiker nicht als solche eingeladen hatte.

Am Dienstag wurde Kir vor dem Disziplinarausschuss angehört. "Ich bekräftige, dass ich die Werte der PS unterstütze und wiederhole meine scharfe Verurteilung der Rechtsextremen", sagte er danach. Kir räumte ein, dass er einen Beurteilungsfehler begangen habe und erklärte, dass er "in Zukunft wachsamer" sein würde.