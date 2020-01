Es wird einfacher: Organspender können sich schon bald selbst online registrieren

In diesem Sommer wird eine App angeboten, mit der sich Organspender online registrieren können. Das antwortete Gesundheitsministerin Maggie De Block auf eine Frage des christdemokratischen Abgeordneten Steven Matheï (CD&V).

Ein Gesetz, das die Online-Registrierung ermöglicht, gibt es schon lange, aber die Durchführungsbestimmungen, damit dieses System in Kraft treten kann, standen noch aus. Es wurde eine neue zentrale Datenbank entwickelt, in der Kommunalbehörden und Allgemeinmediziner Genehmigungen oder Verweigerungen von Organspenden registrieren können, und jetzt gibt es also auch noch eine App, die es den Bürgern ermöglicht, dies selbst online zu erledigen. De Block rechnet mit dem Start der Datenbank und der App "Mitte 2020".

Matheï wies darauf hin, dass noch immer jedes Jahr viele Organe von Verstorbenen verloren gingen, weil die Angehörigen nicht über den Willen des Verstorbenen informiert seien und deshalb die Ärzte bitten würden, keine Organe zu entnehmen.

Das System der Registrierung wurde 2006 eingeführt. Man kann sich dabei explizit bei der Stadt oder Gemeinde als Organspender registrieren lassen, um eventuell irgendwann in der Zukunft andere Leben zu retten. Dies kann also schon bald noch schneller mit einer App geschehen. "Es ist gut, dass es endlich vorwärts geht", so Matheï auch noch.