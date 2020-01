Große amerikanische Pickup-Trucks werden in Belgien immer beliebter, aber gehören sie eigentlich hierher?

"Pickups und andere solcher Verkehrsgefährte sind mit der Verkehrssicherheit absolut unvereinbar", sagt der Professor für Verkehr, Dirk Lauwers von der Universität Antwerpen und der Universität Gent. "Bei einer Kollision mit einem so schweren Pickup sterben die Insassen eines gewöhnlichen PKW doppelt so häufig, für Radfahrer und Fußgänger ist das Todesrisiko mehr als viermal so hoch.“

Fans vergleichen ihr geliebtes amerikanisches Gefährt gerne mit einem Van und dann gibt es nur wenig oder keinen Unterschied in der Größe. Doch in einem solchen Pickup steckt ein sehr starker Motor mit 400 PS, was ihn noch gefährlicher macht.

"Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Männer, aber auch Frauen, mit einem solchen Pickup gefährlicher fahren", sagt Lauwers. "Dochdas stört sie nicht, weil sie sich sicher fühlen."