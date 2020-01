Verteilen von Flyern oder sich an Autos kleben: Extinction Rebellion mit Protestaktionen beim Automobilsalon

Am vorletzten Tag des Brüsseler Autosalons ging die radikale Klimaorganisation Extinction Rebellion gegen die so genannte "Lügenmesse", wie sie den Autosalon nennt, vor. Die Aktivisten verteilten Flyer, hielten Reden und warfen sich vor Autos. Einige von ihnen klebten sich an ein Elektroauto. Etwa 100 Aktivisten wurden verhaftet.