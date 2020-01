Belgiens Außenminister betont auf IHRA-Konferenz unsere Pflicht, den Holocaust nie zu vergessen

Belgiens Außen- und Verteidigungsminister Philippe Goffin nimmt an diesem Sonntag an der Konferenz der "International Holocaust Remembrance Alliance“ (IHRA) im Brüsseler Residence Palace teil. Es ist die zweite Ministerkonferenz dieser Vereinigung, die sich mit der Erinnerung an den Holocaust und der Prävention von Völkermord beschäftigt.