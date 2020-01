General Haftar bei Friedenskonferenz in Berlin

Der libysche General Khalifa Haftar ist zur libyschen Friedenskonferenz in Berlin eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher der selbsternannten Regierung in Tobruk gegenüber der Presseagentur dpa. Bislang war nicht klar, ob Haftar an der Konferenz teilnehmen würde. Der Führer der Regierung der nationalen Einheit (GNA) Fayez al-Serraj bestätigte Anfang der Woche seine Anwesenheit.