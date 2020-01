75 Jahre nach der Ardennenschlacht ist die "Liberation Column" in der Region unterwegs

Die „Liberation Column“ startete am vergangenen Freitag in der Provinz Luxemburg, um am Montag und am Dienstag die belgischen Ostkantone zu erreichen. Am Montagvormittag erreichten die historischen Militärfahrzeuge die Stadt Malmedy, die am Ende des Krieges von US-Flugzeugen bombardiert und in großen Teilen zerstört wurde. An drei Tagen, am 23., 24. und 25. Dezember 1944 fielen amerikanische Bomben auf Malmedy, obwohl die Stadt in amerikanischer Hand war. Dabei kamen rund 200 Bürger der Stadt ums Leben. Warum Malmedy damals angegriffen wurde, ist bis heute nicht genau bekannt…

