VRT-Intendant Paul Lembrechts entlassen, vorübergehender Nachfolger ist Leo Hellemans

Auch die Personalfront der VRT "Iedereen VRT" lehnt zusammen mit den Gewerkschaften ACOD, ACV und VSOA die Entlassung von Lembrechts "entschieden" ab. "Er hat sich eindeutig dazu verpflichtet, die Zukunft der VRT vor den massiven Einsparungen zu schützen, die uns die flämische Regierung auferlegen will. Die Reaktion der flämischen Regierung ist seine Entlassung. Das ist für uns inakzeptabel", heißt es. Am Donnerstag beginnen nun mit Anhörungen im flämischen Parlament die Verhandlungen für ein neues Verwaltungsabkommen. "Gerade in diesem Moment beschließt die Regierung, die VRT zu köpfen. Das ist für uns inakzeptabel."